VA IN ARRESTO CARDIACO PER UNA SCARICA ELETTTRICA – IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Intervento delle 13 per ragazzo di 15-16 anni che in via SS Annunziata loc Acquacalda, nella zona del supermercato Carrefour, avrebbe preso una scarica elettrica da un cancello automatico ed è andato in arresto cardiaco. È stato soccorso da cittadini e da personale dell’automedica e opportunamente massaggiato e “scaricato”. L’attività cardiaca è quindi ripresa e il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Luca per proseguire gli accertamenti e i trattamenti