Va all’asta l’ex Cartiera Pasquini, l’albergo “fantasma” in centro storico a Lucca

LUCCA – Da mezzo secolo ormai è una specie di castello fantasma in centro storico a Lucca, in uno degli angoli più trascurati della città. E’ la ex cartiera Pasquini, un panorama non proprio suggestivo per chi passeggia sulle Mura dalle parti di porta San Jacopo.

Tra pochi giorni però il destino di questo edificio potrebbe cambiare, visto che andrà all’asta. E forse qui potrà sorgere davvero un hotel di lusso, com’era nei programmi degli ex proprietari.

La cartiera che qui operava chiuse i battenti nel lontano 1973 e da allora l’edificio è rimasto inutilizzato. A metà degli anni ’90 la famiglia Pasquini iniziò la ristrutturazione che, grazie alla nuova destinazione d’uso concessa dal comune, avrebbe dovuto trasformare la struttura in un albergo a 4 stelle con 110 camere.

I costi lievitati e varie beghe di altro tipo però fecero naufragare il progetto e da allora l’ex cartiera è rimasta così, una struttura abbandonata e completamente fuori contesto affacciata sulle Mura. Nel corso degli ultimi 15 anni l’immobile è passato più volte di proprietà fino ad arrivare nelle disponibilità di una società immobiliare romana. Che lo metterà all’asta il prossimo 24 maggio.

La destinazione è sempre quella alberghiera. L’offerta minima per aggiudicarsi l’immobile (superficie complessiva di oltre 5 mila metri quadrati) è di 2 milioni e 300mila euro. Potrebbe essere la svolta per l’edificio e per tutta questa parte della città.