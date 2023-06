Va a Lucca l’Oscar del Cicloturismo 2023 con la Ciclovia Puccini.

Il sindaco Pardini e l’assessore Santini: “Un grande riconoscimento per la città, un ulteriore passo avanti per il turismo”

L’Oscar del Cicloturismo 2023 è stato assegnato ufficialmente alla Ciclo-pedonale Puccini, che collega Lucca a Torre del Lago, facendo vincere la Toscana fra le candidate italiane al titolo. “Iniziamo l’estate con una grande notizia per Lucca – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini -, che arriva non a caso oggi (sabato 3 giugno), in occasione della Giornata mondiale della Bicicletta. Un grande riconoscimento che certifica l’impegno dell’amministrazione comunale e delle altre realtà competenti nella valorizzazione di un percorso unico a livello italiano, tappa immancabile di ogni itinerario territoriale ed apprezzato a livello internazionale”.

Alla cerimonia di premiazione, che si terrà questa sera a Cesena – città vincitrice per l’Emilia Romagna dell’Oscar del Cicloturismo 2022 -, sarà presente anche l’assessore al turismo di Lucca Remo Santini, con una delegazione degli uffici comunali competenti e gli altri enti che hanno collaborato alla promozione del percorso e al lancio di questa importante candidatura.

Alla notizia della vittoria, queste le prime dichiarazioni di Santini: “Un riconoscimento importante, una vittoria per tutto il territorio, che avrà un’eccezionale e positiva ricaduta sulle presenze di cicloturisti e appassionati, alimentando così i già straordinari trend che stanno vedendo la nostra città e le sue zone limitrofe scalare le classifiche di interesse e di flusso a livello internazionale”.

Nel 2024, proprio nell’anno del centenario della morte di Puccini, la cerimonia di premiazione dell’Oscar del Cicloturismo si terrà quindi a Lucca, come da tradizione che vuole la città vincitrice ospitante della successiva edizione.