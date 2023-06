VA A CERCARE FUNGHI RITROVATO MORTO NEL FIUME

Un 81enne di Montale che era andato a cercare funghi è stato ritrovato morto dal Soccorso Alpino. La tragedia nel bosco poco distante da casa . Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri

I tecnici del SAST della Toscana sono stati attivati intorno alle 16 di ieri per quella che inizialmente sembrava essere una caduta di moto in un punto difficilmente raggiungibile via terra.

Uscito di casa per CERCARE I FUNGHI è caduto in un fiume: non si sa se per un malore, o per ALTRE CIRCOSTANZE

Il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso.