Utenze domestiche scontate per i giovani italiani

Una mossa del governo che sta guadagnando diversi consensi, soprattutto negli ultimi mesi, è stata l’introduzione della Carta Giovani Nazionale.

Col fine di promuovere la cultura e supportare i giovani ad attraversare la crisi economica causata dalla pandemia grazie a Carta Giovani Nazionali i giovani italiani possono accedere a una serie di sconti e agevolazioni.

Carta Giovani Nazionale (CGN) è la carta virtuale e gratuita promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

La Carta fa parte del circuito European Youth Association Card (EYCA) che unisce tutte le carte giovani dei Paesi Europei e può essere richiesta dai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti in Italia.

Come anticipato, il servizio (a cui si può accedere tramite l’app IO) da accesso ad agevolazioni e sconti, non solo su beni e servizi, quali librerie, cinema, biglietti per treni e aerei ma anche esperienze ed opportunità, quali eventi e certificazioni e master ad un costo agevolato.

Tra queste, troviamo anche offerte esclusive per le utenze di casa, caratterizzate da tariffe ridotte e convenienti rispetto a quelle proposte al momento dai vari fornitori, attivabili da chiunque.

Per aver accesso a tali offerte , bisogna richiedere prima di tutto la carta giovani nazionale tramite l’app IO (previa registrazione). Una volta ottenuta, si potrà subito accedere alle varie offerte disponibili, tra cui quelle relative alle utenze domestiche luce e gas con fornitori quali Enel Energia e Plenitude.

Per approfondire l’argomento, vi rimandiamo all’articolo realizzato dagli esperti di Prontobolletta dove potrete trovare tutte le offerte luce e gas con carta giovani nazionale e confrontarle tra loro.

Dati i rincari degli ultimi mesi su gas e luce causati dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, tali offerte rappresentano un aiuto concreto per tutti quei ragazzi, siano essi giovani coppie, studenti fuori sede o giovani lavoratori, che devono fare i conti anche con stipendi, tra i più bassi d’europa, affitti sempre più cari e, in generale, la crescente inflazione.