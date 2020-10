7 ottobre 2020 – Questi gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

AMBITO EX ASL 2 LUCCA

Al liceo linguistico di Barga è stato individuato un caso di positività in una studentessa del 2002. E’ ancora in corso l’indagine epidemiologica.

AMBITO EX ASL 6 LIVORNO

Alla scuola materna di via Fogazzaro a Cecina è stata individuato un caso di positività in un bambino di 5 anni asintomatico e disposta la quarantena per circa 20 persone (alunni e personale).

Alla scuola primaria “Alberti” di Cecina è stata individuata la positività di un alunno di 6 anni asintomatico. Disposta l’esecuzione di circa 25 tamponi per compagni e personale scolastico.

Alla scuola secondaria di primo grado “Galilei” di Cecina è stato individuato un caso di positività in uno studente di 14 anni asintomatico. Disposta l’esecuzione di circa 25 tamponi per compagni e personale scolastico.

All’istituto alberghiero di Rosignano Marittimo è stato individuato un caso di positività in uno studente di 17 anni asintomatico. Disposta l’esecuzione di circa 25 tamponi per compagni e personale scolastico.

La disposizione delle quarantene nelle scuole elementari, medie e superiori non è stata considerata necessaria in base alle linee guida vigenti. In via precauzionale le lezioni nelle classi interessate sono sospese fino all’esito dei tamponi che saranno eseguiti fra giovedì, venerdì e sabato grazie al raddoppio delle postazioni e quindi delle prestazioni assicurate dai punti drive through.

AMBITO EX ASL 12 VERSILIA

A seguito dell’individuazione di un caso di positività (del 2006) è stata posta in quarantena una classe prima del liceo statale “Carducci” di Viareggio. Al momento è ancora in corso l’indagine epidemiologica.