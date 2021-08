Usi Civici della Montagna Seravezzina – Antonioli: “Ragionevole e responsabile la scelta del sindaco di Seravezza”.

Ragionevole e responsabile la scelta del Sindaco di Seravezza

Il ritiro del punto relativo al contenzioso sugli usi civici dall’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio Comunale prima della tornata elettorale è stato un atto ragionevole e responsabile. Ora auspico che si cominci davvero a costruire con un vero processo partecipativo, un accordo tra la società Henraux e il Comune in rappresentanza degli interessi dei cittadini della montagna Seravezzina ma non solo. Un accordo come chiede anche il sindacato ma che nulla ha a che vedere con quell’atto unilaterale di rinuncia sul piano giudiziario che veniva richiesto di deliberare al Consiglio Comunale. Se ad un anno dalla sentenza che ha stabilito il ritorno delle terre dell’Altissimo al Comune, l’accordo non è stato trovato, e la proposta avanzata dall’Henraux nel settembre scorso non andava certo nella direzione di un’intesa, allora vuol dire che bisogna mettere in campo idee nuove che non siano solo un pò di soldi al comune, un po di aree (escluso categoricamente non solo le cave attive,ma tutte quelle a vocazione estrattiva) alla collettività e qualche sponsorizzazione. Bisogna avere come bussola gli interessi della collettività e quindi la visione di futuro di questo territorio, delle sue attività economiche e delle sue condizioni sociali. Bisogna cioè mettere le basi per la crescita di un’economia diversa che valorizzi la risorsa ambientale e bisogna coinvolgere anche le scelte industriali: quanto, dove e come scavare e cosa fare del marmo estratto, quali ricadute occupazionali dirette e indirette ci devono essere. Bisogna smettere di pensare, come finora ha imposto l’Henraux, che le scelte di politica industriale, benchè incentrate su beni della collettività, siano affare esclusivo del privato, disponibile a sganciare qualche soldo ma decidendo tutto il resto in totale autonomia, senza concordarlo con nessuno, anzi spesso utilizzando il ricatto occupazionale per avere le mani libere.

Questo compito non è certo nelle possibilità di questa Amministrazione, giunta ormai a fine mandato, ma bisogna evitare di rimetterlo nel cassetto, aspettando la nuova Amministrazione che scaturirà dalle elezioni, sarebbe invece utile e stimolante che le forze politiche e i candidati che si misureranno nella campagna elettorale cominciassero a dire a tutti i cittadini come vorrebbero scrivere questo accordo sugli Usi civici, quali contenuti vorrebbero metterci in questo accordo così determinante per il futuro del territorio di Seravezza. La partecipazione dei cittadini non si stimola chiedendo una delega in bianco, bensi avanzando proposte precise che auspico vengano presto fuori.

Andrea Antonioli