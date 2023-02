L’uomo, armato di tre fucili, ha aperto il fuoco in una piccola comunità rurale di meno di 300 persone

Il killer è stato arrestato: si chiama Richard Dale Crum e ha 51 anni. Una delle vittime sarebbe la sua ex moglie, un’altra il suo patrigno. Restano da chiarire quali fossero i rapporti con le altre persone uccise.

La strage ha avuto luogo in diversi punti di Arkabutla, una piccola comunità rurale di meno di 300 persone. L’uomo, armato di tre fucili, è entrato in una stazione di servizio e ha cominciato a sparare. Quattro delle sei vittime sono state trovate in un’abitazione, due all’interno e due all’esterno.