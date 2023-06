Usa, bambino di 7 anni spara e uccide il fratellino di 5

Usa, bambino di 7 anni spara e uccide il fratellino di 5 in Kentucky

La tragedia del Kentucky è solo l’ultimo dei molteplici casi di sparatorie accidentali tra bambini avvenute questo mese

Tragico incidente, l’ennesimo causato dalle armi negli Usa. Un bambino di 5 anni è stato ucciso da un altro di 7 in una località del Kentucky. Secondo i media locali i due bimbi sarebbero fratelli. La sparatoria è avvenuta in una casa della contea di Jackson intorno alle 17.30 locali di lunedì scorso. Quando gli agenti sono intervenuti hanno cercato di salvare il piccolo colpito dal colpo d’arma da fuoco, ma senza successo.

La tragedia del Kentucky è solo l’ultimo dei molteplici casi di sparatorie accidentali tra bambini avvenute questo mese: all’inizio di Giugno una bambina di 4 anni è stata colpita accidentalmente e uccisa da un altro bambino in Illinois. Nello stesso stato era avvenuta un’altra sparatoria grave. Negli ultimi 30 giorni un bambino di 6 anni ha sparato due volte al suo fratellino dopo essersi impossessato di una pistola a Detroit. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate ma è sopravvissuto. E sempre questo mese, un bambino di 3 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente in Tennessee.