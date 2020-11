Urbanistica: il sindaco Giovannetti, piano operativo terrà conto contributi inviati da cittadini ed imprese in questi anni

“Il piano operativo terrà conto dei tanti contributi, oltre 500, che sono arrivati da cittadini ed imprese in questi anni. I nuovi strumenti urbanistici saranno costruiti sulla base delle necessità del territorio in una visione di sostenibilità improntata allo sviluppo, all’edilizia privata puntando su ampliamenti e recupero dell’esistente e solo in minima parte a nuova edilizia

, all’occupazione, tema per noi fondamentale, con la possibilità delle attività artigianali ed industriali di crescere e dislocarsi su territori più congeniali prevedendo già anche una eventuale operazione di rigenerazione differita, ma anche su ciclopiste e nuova mobilità in una visione di salvaguardia degli ecosistemi del nostro territorio. I nuovi strumenti urbanistici dovranno essere un volano di richiamo per nuovi investimenti”:

così il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti ha presentato gli obiettivi del piano operativo nella seconda ed ultima puntata in diretta su NoiTv per illustrare alla città i nuovi strumenti urbanistici. Al suo fianco c’erano l’Arch. Graziano Massetani, il dirigente Ing. Valentina Maggi, i funzionari, Arch. Lucia Flosi Cheli, Dott.ssa Loreta Polidori ed Arch. Eugenia Bonatti, Geom. Laura Benedetti. Tra i relatori l’architetto Alessandro Olivieri collegato da Milano, il geologo Francesco Ceccarelli, l’ingegnere Alessio Gabrielli per quanto riguarda le indagini idrauliche, la società Taces. Massimo Ferrini per studi su mobilità e traffico,

Irene Centauro per quanto riguarda il piano del colore e del restauro e Michele Baldacchini dello studio A4 Ingegneria per il piano comunale di acustico. “Il operativo – come ha ricordato l’architetto Graziano Massetani – sostituisce il regolamento urbanistico, e stabilisce le linee guida e le regole di attuazione del piano strutturale che è lo strumento generale e strategico proiettato nel futuro”.

Entrambe le presentazioni sono presenti sul canale ufficiale YouTube del Comune di Pietrasanta.

Guarda la puntata dedicata al piano operativo https://www.youtube.com/watch? v=mxJZgyu9uAQ