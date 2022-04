In occasione della Pasqua, come ogni anno, Anffas Lucca propone la consueta vendita di uova di cioccolato al bar La Pecora Nera il cui ricavato servirà a sostenere l’attività dell’associazione che da cinquant’anni anni si occupa dell’assistenza dei disabili con la gestione di centri diurni, assistenza scolastica e progetti di inserimento lavorativo.

Un piccolo segno e un piccolo impegno economico per contribuire concretamente a sostenere una realtà che nel territorio lucchese offre servizi fondamentali per moltissimi disabili e per le loro famiglie.

fonte noitv