Uno striscione al Caffè Di Simo: Difendere Lucca ricorda Alfredo Caselli

Lucca, 15 agosto – Uno striscione affisso sulla saracinesca del Caffè

Di Simo per omaggiare la figura di Alfredo Caselli nel centenario della

morte del mecenate amico di Puccini. È l’iniziativa del gruppo

Difendere Lucca, che sottolinea l’assenza, ancora una volta,

dell’amministrazione comunale guidata da Tambellini e Raspini di fronte

a un evento di rilevante portata culturale e identitaria per Lucca:

“dal Comune nessuna iniziativa, la povertà culturale di Palazzo

Orsetti è disarmante”.

“Difendere Lucca ha deciso di fare uno striscione in memoria di Alfredo

Caselli – dichiara in una nota il movimento – per rendere omaggio ad un

grande lucchese, animatore della vita culturale cittadina a cavallo tra

i due secoli precedenti e amico intimo di Giovanni Pascoli e Giacomo

Puccini. Caselli, morto a San Pellegrino il 15 agosto del 1921, è stato

anche il gestore e animatore del Caffè Caselli, il locale fondato dal

padre Carlo, divenuto successivamente Di Simo, vergognosamente chiuso e

sottratto sia ai lucchesi che ai visitatori ormai da anni”.

“Proprio per questo – prosegue la nota – abbiamo deciso di scegliere

simbolicamente il Caffè Di Simo, perché riteniamo doveroso arrivare ad

una sua riapertura in tempo per l’altro importantissimo centenario:

quello della morte del maestro Puccini. A tal fine, invitiamo il Comune

a prendere in considerazione la proposta del nostro consigliere

Barsanti, che porterà la proposta di utilizzare i soldi arrivati alla

Fondazione Puccini grazie all’accordo con Casa Ricordi, per sbloccare

definitivamente il destino del glorioso locale e restituirlo alla città

e al mondo”.

“Davanti a tutto ciò registriamo ancora una volta – conclude Difendere

Lucca – l’inerzia e l’inadeguatezza della giunta Tambellini, la quale

non solo non ha fatto niente in nove anni per il Di Simo, ma ha

totalmente ignorato il ricordo di questo illustre concittadino. Una

giunta la cui mediocre politica culturale ha addormentato la città, ha

fatto fallire la candidatura a Capitale della Cultura 2024 e ha lasciato

la cultura in mano ai “pasdaran” dell’ASSESSORE Vietina, che inventa

festival ideologici e politicizzati ai quali la Fondazione, ormai

SOGGETTO politico VERO E PROPRIO, strizza l’occhio con i soliti

finanziamenti. Un buio culturale dal quale dobbiamo far uscire la nostra

città”.