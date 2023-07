UNO SPETTACOLO SU BEATRICE DI PIAN DEGLI ONTANI CHIUDE GLI EVENTI DI LUGLIO DEL FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO



Il festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, presenta un nuovo suggestivo evento: sabato 29 luglio alle 15:30 il Museo etnografico provinciale don L. Pellegrini di San Pellegrino in Alpe accoglierà uno spettacolo di poesia per voce e musica intitolato “Dov’è la voce mia – Vita e voce di Beatrice di Pian degli Ontani”, scritto e interpretato da Michela Innocenti.

La Compagnia Teatrale e Associazione Il Circo e La Luna, che opera in ambito di formazione e produzione Teatrale, presenta uno spettacolo al femminile scritto ed interpretato dall’attrice Michela Innocenti, che ripercorre la storia vera di Beatrice di Pian degli Ontani, la “poetessa pastora” che, pur essendo analfabeta, divenne ben presto famosa tra i suoi monti dell’appenino pistoiese e in tutti i salotti più colti della Toscana e oltre per la sua capacità innata di improvvisare in endecasillabo e in ottava rima.

Lo spettacolo fa rivivere in modo semplice e schietto, senza dimenticare l’atmosfera evocativa della poesia, la vita della “poetessa pastora”, e lo fa attraverso i versi trascritti direttamente da Niccolò Tommaseo, che ella incontrò e dal quale fu molto apprezzata. Michela Innocenti attraverserà l’esistenza e la poesia di Maria Beatrice Bugelli, meglio conosciuta come Beatrice di Pian Degli Ontani, cantando le passioni, i dolori e la grande forza di una donna nata nel 1802 che seppe percorrere, a testa alta e con la fiera bellezza della poesia universale, il faticoso mondo rurale del suo tempo.

Michela Innocenti, attrice professionista, perfomer, doppiatrice e artista, si perfeziona, dopo il diploma in recitazione, con N. Karpov, A. Vaisilev, K. Anderson. Dal 2017 fa parte della Compagnia residente presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, dove dal 2019 è Direttrice Artistica della Stagione Off. Si occupa di formazione e pedagogia teatrale in numerosi istituti scolastici dal 2012 ed è Direttrice Artistica della Rassegna Regionale del Teatro della Scuola di Bagni di Lucca dal 2020. Con la Compagnia Il Circo e La Luna del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, dal 2021 gestisce il Teatro e organizza spettacoli, rassegne ed eventi in provincia di Lucca ed oltre. Il suo Teatro, del quale è quasi sempre autrice ed interprete, è impegnato a portare alla luce storie vere, valorizzare figure storiche legate alle tradizioni del territorio e sensibilizzare sui temi dell’inclusione, difesa dei diritti dell’individuo, lotta alla violenza e parità di genere.

Conduce inoltre la trasmissione Viver Lucense in onda su NoiTv.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca e dal Museo etnografico provinciale don L. Pellegrini di San Pellegrino in Alpe, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e Associazione Il Circo e la Luna.