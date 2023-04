“Uno Sguardo Oltre – arte e Parkinson” una mostra di pitture e foto

“Uno Sguardo Oltre – arte e Parkinson” una mostra di pitture e foto

Al palazzo delle Esposizioni dall’8 al 16 aprile 2023 – ingresso gratuito

Una mostra che invita alla speranza e alla gioia di vivere. Inaugura sabato 8 aprile alle ore 16 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 – Lucca) con ingresso da via del Molinetto, “Uno sguardo Oltre – arte e Parkinson”, una mostra fotografica e pittorica che presenta per la prima volta a Lucca una raccolta di “scatti” e opere realizzati da alcuni aderenti all’associazione Parkinson Lucca E.T.S.

Sono raccolte ed esposte una selezione delle opere pittoriche di Albano Pellegrini e Lucia Pieroni e delle fotografie di Julien Houben.

“La mostra vuole essere un momento sensibilizzazione e di riflessione sul Parkinson – sottolineano gli organizzatori dell’associazione Parkinson Lucca -, per far comprendere che la vita non finisce con la diagnosi di questa malattia, ma che se si chiude un mondo, se ne apre un altro. Per questo l’invito ad alzare lo sguardo, a concentrarsi in ciò che c’è oltre. La mostra riesce a mettere in luce cose a cui prima magari non si prestava attenzione.

La diagnosi di Parkinson costringe a non fare molte cose, ma si può trovare lo stimolo per valide alternative, interessanti e gratificanti. Proprio come hanno fatto i protagonisti di questa esposizione, realizzando foto e opere che sono in sé il simbolo della voglia di riscatto contro la malattia che, inesorabilmente, avanza e tenta di porti dei limiti”.

L’esposizione resta aperta ad ingresso gratuito fino al 16 aprile, tutti i giorni dalle 15 alle 19.