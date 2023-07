Uno sguardo alla pubblicità vintage; ecco la mostra di Riccardo Bertoni a Barga

BARGA – Il nuovo locale aperto da pochi giorni in viale Marconi, il pub Pizza Indie, ospita per una decina di giorni una mostra di Riccardo Bertoni dal titolo “Uno sguardo alla pubblicità vintage”. L’artista, barghigiano di adozione e livornese di nascita, ha un passato di successo nel mondo del nuoto e poi nell’insegnamento di questo sport, ma anche una grande passione per l’arte.

Il nuovo locale aperto da pochi giorni in viale Marconi, il pub Pizza Indie, ospita per una decina di giorni una mostra di Riccardo Bertoni dal titolo “Uno sguardo alla pubblicità vintage”. L’artista, barghigiano di adozione e livornese di nascita, ha un passato di successo nel mondo del nuoto e poi nell’insegnamento di questo sport, ma anche una grande passione per l’arte a cui in particolare si è dedicato con profitto negli ultimi anni, aprendo anche a Barga una piccola accademia d’arte, Arcadia, che ha coinvolto e fatto crescere tanti bravi pittori barghigiani.

Ora a Barga, nel nuovissimo locale che si affaccia sul Piazzale del Fosso questa sua nuova mostra che stavolta ci porta alla scoperta dei cartelloni e vecchie immagini pubblicitarie, riprodotte con particolare efficacia e che bene si sposano con il locale che ospita l’esposizione.

Ad inaugurare la mostra anche la sindaca di Barga, Caterina Campani