Uno dei problemi ricorrenti dei piccoli Comuni è la manutenzione delle strade.

Una viabilità sicura è fondamentale per chi si sposta per lavoro, per studio o per recarsi nei centri principali per accedere a servizi o fare spesa.

Sono particolarmente soddisfatto quindi di aver approvato in Consiglio Regionale una misura per gli “Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale”.

Si tratta di finanziamenti dedicati ai comuni con meno di 5000 abitanti…che sono spesso quelli con maggiori difficoltà economiche.

Una misura che in 3 anni distribuirà ben 4,5 milioni di euro.

La Regione parteciperà ad ogni progetto per la somma di euro 50.000.

È proprio il caso di dire che siamo sulla “buona strada”

MARIO PUPPA