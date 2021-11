Unità Nazionale e delle Forze Armate celebrata a Strettoia, Europa modello di pace

“L’Europa è una terra di pace. E’ un esempio di come tanti popoli diversi abbiano saputo raccogliere la sfida dell’unità. La storia ci ha insegnato a non sbagliare più. Oggi ricordiamo la fine del primo conflitto mondiale, dei nostri morti di tutte le guerre al cospetto di questo monumento che è luogo di memoria e significati. Il passato appartiene al presente ma deve essere di aiuto a tutti noi per migliorare il nostro futuro. Per migliorarci come individui e come comunità. La pace va costruita ogni giorno a volte facendo un passo indietro. Quel passo indietro può cambiare la storia”: con queste parole il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti ha celebrato la 103esima Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate in occasione della cerimonia solenne che si è tenuta in Piazza Perich a Strettoia con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti. La data commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con l’Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate. In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

Al fianco del sindaco gli assessori Andrea Cosci, Matteo Marcucci, Tatiana Gliori e Francesca Bresciani oltre al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi. Alla cerimonia, presenziata dal colonnello Mariano Marchetti e dal capitano, Giuseppe Simi, hanno partecipato le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma.

La cerimonia ufficiale di Strettoia si è tenuta al termine della deposizione delle corone di alloro da parte degli assessori Tatiana Gliori, Matteo Marcucci e Andrea Cosci ai Monumenti in Piazza Statuto, alla lapide della Chiesa dei Frati, Monumento di Capezzano Monte, Monumento ai Caduti a Tonfano, Monumento di Vallecchia e Monumento di Valdicastello.

