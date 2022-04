Undici progetti per la chiesa di San Bartolomeo

Undici progetti grafici per la chiesa di San Bartolomeo Apostolo: li hanno realizzati gli studenti della 3a BL dell’istituto d’arte Stagio Stagi di Pieterasanta, per decorare l’abside dell’edificio di Ponterosso “che dopo il recente restauro – ha spiegato Don Alessandro, in Municipio insieme ai ragazzi, al dirigente scolastico Germano Cipolletta e all’ingegner Italo Viti – abbiamo scoperto avere molti spazi vuoti”.

I bozzetti, ispirati a scene religiose ma non solo, sono stati presentati all’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Brescani, che oltre ad apprezzare il lavoro svolto dagli studenti, anche sul piano della ricerca documentale, ha rimarcato quanto sia “importante e reciproco il legame fra le scuole di Pietrasanta e la comunità. Grazie all’impegno di questi ragazzi e dei loro insegnanti, infatti, una delle nostre chiese sarà più bella e accogliente. Ma questa occasione ha offerto loro l’opportunità di confrontarsi, tecnicamente e a livello storico e religioso, con un contesto differente, ponendo nuovi spunti di conoscenza”.

I bozzetti saranno esaminati da una commissione liturgica della diocesi di Pisa, per scegliere quello da realizzare all’interno della chiesa. L’idea, però, è realizzare una piccola esposizione con tutti i progetti messi a punto dagli studenti, ciascuno accompagnato da una breve spiegazione sia del significato, sia del tipo di ricerca eseguita.