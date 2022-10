Undici nuove assunzioni in Municipio

PIETRASANTA – Undici nuove assunzioni in Municipio

Sono undici, due delle quali a copertura di posizioni rimaste vacanti per trasferimenti o pensionamenti, le nuove assunzioni predisposte dal Comune di Pietrasanta, in parte già perfezionate, per rafforzare la pianta organica dei dipendenti.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di profili amministrativi selezionati attraverso il concorso pubblico terminato a fine agosto e che ha portato alla formazione di una graduatoria di 73 persone. “Siamo una delle poche amministrazioni comunali – sottolinea l’assessore a bilancio e personale, Stefano Filiè – che è riuscita a integrare sempre il proprio organico e mantenerlo tendenzialmente stabile, dal 2017 a oggi. A vantaggio, prima di tutto, della qualità e quantità di servizi che riusciamo a offrire ai cittadini. Un ringraziamento, non solo di circostanza, a dipendenti e dirigenti comunali e un benvenuto a chi è appena entrato in servizio o lo sarà a breve”.

I primi tre ingressi, infatti, risalgono al 1° ottobre; altre due persone inizieranno il lavoro presso l’ente municipale dal 10 e un’altra ancora entro fine mese. Successivamente (ma entro la fine dell’anno) prenderanno servizio ulteriori tre amministrativi, la cui assunzione è stata deliberata con la variazione di bilancio portata all’esame dell’ultima riunione di giunta. “Dobbiamo ancora lavorare sul piano del fabbisogno triennale del personale – conclude Filiè – per il prossimo Dup, il Documento unico di programmazione che è lo strumento principale per la guida strategica e operativa di un Comune”.

Al 1° ottobre la pianta organica dell’ente di piazza Matteotti contava circa 160 unità. A livello di organizzazione degli uffici e servizi, infine, non si registrano cambiamenti di rilievo dopo quello dello scorso maggio, che ha ridotto da tre a due le cosiddette strutture di massima dimensione: area servizi al cittadino e finanziaria e area servizi al territorio e alle imprese.