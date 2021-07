Uncinetto, ricamo e tessitura, che passione! Esposizioni e workshop per tutto agosto e settembre al Museo del Lavoro di Seravezza Noiosi passatempi per signore anziane? Nient’affatto, se è vero che persino vip e attori impegnatissimi come Julia Roberts e Russell Crowe se ne dichiarano entusiasti. Parliamo del lavoro a maglia, ma anche dell’arte dell’uncinetto e del ricamo. Attività manuali antiche che tornano prepotentemente al centro dell’interesse di molti, con il moltiplicarsi quasi ovunque di piccoli gruppi che si ritrovano per sferruzzare e al contempo socializzare, cantare, meditare… come in una sorta di terapia collettiva che allontana le ansie e aiuta a coltivare la propria creatività. La Fondazione Terre Medicee ha deciso di dedicare un focus a queste attività con un intero ciclo di iniziative a partire dal 3 agosto e fino a tutto il mese di settembre. La sede sarà quella del Museo del Lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica, all’ultimo piano di Palazzo Mediceo, Patrimonio Unesco. Si comincia con l’arte del ricamo per tutta la prima quindicina di agosto, a cura del Gruppo Pietrasanta Ricama. Custodi di una tradizione antica ma sempre attuale, le ricamatrici versiliesi esporranno le loro creazioni e si metteranno a disposizione di chi vorrà cimentarsi con questa arte. Le esperte ricamatrici mforniranno tutto il necessario e, soprattutto, condivideranno il loro sapere. Le attività si svolgeranno dal martedì alla domenica fra le 17:00 e le 20:00 (prenotazioni al numero 0584 757443 solo nei giorni e negli orari indicati). Dopo il ricamo sarà la volta della tessitura, dal 17 al 22 agosto. Ospiti del Museo saranno due espertissime, Loredana Barsanti e Teresa Barsi, allieve delle sorelle Barberi, le ultime “tessandore” della Versilia, dalle quali hanno acquisito conoscenza e abilità. La loro produzione tessile è realizzata esclusivamente a mano, su telaio antico, prediligendo fibre naturali. Loredana e Teresa saranno presenti dal martedì alla domenica, in orario 17:00-22:00 e chi vorrà partecipare ai loro workshop poitrà farlo prenotandosi al 328 4488277 (Loredana) oppure al 340 3535297 (Teresa). Il mese di settembre sarà tutto dedicato all’arte dell’uncinetto, tornato sulla cresta dell’onda quest’estate come non mai. Gli appuntamenti in questo caso saranno a cura di Versilis, tutti i giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 per accompagnare gli interessati nei primi passi del lavoro all’uncinetto. Per partecipare a questi workshop il numero da comporre è il 349 4735477 (Laura). Per ogni ulteriore informazione si può contattare la segreteria della Fondazione Terre Medicee chiamando lo 0584 757443 o scrivendo a segreteria@terremedicee.it.