Un’antica scoperta! Le stelle di Ipparco riemergono dal passato

Un’antica scoperta! Le stelle di Ipparco riemergono dal passato

Per vedere quanto erano avanzati gli antichi Greci e soprattutto i Romani nelle osservazioni astronomiche e sulla Terra, basta andare a Napoli, al Museo Archeologico Nazionale ad ammirare, girando attorno e pensando che sia la Terra sulle spalle di Atlante che gira attorno a noi, L’Atlante Farnese! Una scultura ellenistica in marmo alta 1,85 m., datata al II secolo che fu come tantissime opere pagane del passato proprietà di un cardinale.

Si tratta quasi sicuramente di una copia di un originale dal quale si sono poi ottenute diverse rappresentazioni del medesimo soggetto. E chiamarle copie è davvero riduttivo.

La statua appartiene al gruppo di sculture della collezione Farnese rinvenute nelle terme di Caracalla a Roma intorno al 1546 e poi trasferite a Napoli in quanto ereditate nel 1787 da Carlo III di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese, ultima discendente della famiglia che ne deteneva la proprietà e che ha dato, vista la sua immensa ricchezza, prelati, cardinali e papi, alla Chiesa cattolica.

Prima del definitivo trasferimento a Napoli, la statua era in mostra nel Palazzo Farnese a Roma, assieme al restante gruppo marmoreo fino agli inizi del XVII secolo.

La scultura, visibile nel salone della meridiana, all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, raffigura Atlante affaticato nel reggere il globo celeste sulle sue spalle.

Vi dice nulla il fatto che la Chiesa e proprio quei cardinali che la possedettero, per secoli hanno imprigionato, processato e messo al rogo, chi diceva che la Terra era rotonda e girava attorno al Sole?

Ma c’è di più: perché mentre quei facoltosi prelati professavano la fede in sfere celesti fisse (a mò di oroscopo, per intenderci) l’Atlante Farnese e non è che un’opera d’arte, ed è quindi da pensare che gli antichi Romani avessero testi e carte assai più avanzate per navigare e conoscere il Cielo, rappresenta scolpite molte informazioni su stelle e pianeti e la loro migrazione attorno al Sole che nei secoli sono andate perse. La particolarità della sfera celeste riprodotta scolpita nel marmo, è data dal fatto che è idealmente vista dall’esterno, quindi con le costellazioni sono rovesciate, rispetto alle raffigurazioni usuali, che sono geocentriche. Gli elementi geometrici sono resi a rilievo. Si riconoscono bene: l’equatore, i tropici e i cerchi boreale e australe. Sulla sfera sono rappresentati in tutto 43 simboli delle costellazioni: lungo la fascia dell’eclittica si riconoscono i dodici segni zodiacali, con la costellazione dell’Ariete nel punto equinoziale, corrispondente alla situazione astronomica del IV secolo a.C.; poi ci sono 17 costellazioni nell’emisfero boreale e 14 in quello australe.

Tutte tratte dale speculazioni scientifiche di uno dei più grandi astronomi dell’antichità: Ipparco di Nicea, noto anche come Ipparco di Rodi o semplicemente Ipparco (Nicea, 190 a.C. – Rodi, 120 a.C.), astronomo e geografo greco antico, noto principalmente per la scoperta della precessione degli equinozi.

Tra i più grandi astronomi dell’antichità, nessuna delle sue opere, almeno quattordici, si è conservata, eccetto un commentario su un poema di argomento astronomico di Arato di Soli. Ma adesso c’è una novità!

Ipparco sviluppò accurati modelli per spiegare il moto del Sole e della Luna, servendosi delle osservazioni e delle conoscenze accumulate nei secoli dai Caldei babilonesi, e fu il primo a stimare con precisione la distanza tra la Terra e la Luna. Grazie alle sue teorie sui moti del Sole e della Luna e alle sue nozioni di trigonometria, della quale è ritenuto il fondatore, è stato probabilmente il primo a sviluppare un affidabile metodo per la previsione delle eclissi solari e lunari. Il suo operato include la scoperta della precessione degli equinozi, la compilazione di un celebre catalogo stellare e, probabilmente, l’invenzione dell’astrolabio. Fu proprio l’osservazione delle discordanze tra il proprio catalogo e quello compilato da Timocari e Aristillo nel 290 a.C. a fornirgli l’indizio che lo condusse alla scoperta del fenomeno precessivo dell’asse terrestre.

Grazie all’osservazione di una stella che vide apparire, probabilmente una nova nella costellazione dello Scorpione, avanzò l’ipotesi, ardita per l’epoca, che le stelle non fossero fisse, ma in movimento.

Adesso, una pergamena medievale riscritta (come avveniva di consuetudine) rivela ciò che nascondeva il più antico catalogo astronomico che si credeva smarrito per sempre

Invece il più antico catalogo di stelle è riemerso da una pergamena medievale del monastero di Santa Caterina in Egitto grazie all’intuito di alcuni ricercatori e alla tecnologia. La “mappa”, risalente al 129 a.C., è stata compilata dal grande astronomo greco Ipparco.

La scoperta, pubblicata sul Journal for the History of Astronomy, si deve al Centro nazionale francese per la ricerca scientifica. Il manoscritto medievale, le cui pagine si trovano ora nel Museo della Bibbia di Washington (USA), contiene una raccolta di testi siriaci scritti nel X-XI secolo, ma si tratta in realtà di un palinsesto: cioè “scritto di nuovo”: un testo più antico era stato raschiato via da uno scriba per riutilizzare la pergamena.

L’immagine multispettrale ha rivelato il testo sottostante in greco. Dal 2017 le pagine sono state analizzate con fotografie fatte in varie lunghezze d’onda e utilizzando algoritmi informatici, per far riemergere il testo nascosto.

In questo modo, alcuni fogli hanno rivelato le coordinate stellari, che hanno permesso di risalire a Ipparco e di datare il periodo delle osservazioni.

D.V.