Un’altra grande notizia per Pescia : arriva un parcheggio pubblico da 150 posti alla ex-Del Magro.

Giurlani “Attraiamo investimenti privati e questa attesa opera non costerà nulla ai pesciatini”

Dopo la notizia del risanamento del bilancio, dopo 9 anni di sofferenze, con l’uscita dal pre-dissesto, la legislatura va verso la chiusura con un’altra grande notizia : un nuovo parcheggio nella zona nord della città, nell’area da tutti conosciuta come ex-Del Magro.

Una novità doppiamente importante per i pesciatini e per il tessuto economico e sociale della città, grazie al fatto che questo intervento rientra in un più ampio recupero da parte di un investitore privato, la I.Space srl con sede a Viareggio, e quindi sarà a costo zero per le casse comunali.

Tutto questo sbloccherà circa 720 mila euro che l’amministrazione guidata da Oreste Giurlani aveva indicato nel piano triennale delle opere pubbliche per espropriare e realizzare questo atteso intervento. Oltre a questo, la stessa società ha acquistato la ex-cartiera Checchi a Pietrabuona, che diventerà una struttura turistico-ricettiva.

“Ancora un grande risultato e una svolta per un’area che ci eravamo impegnati a recuperare e che oggi faremo insieme alla società privata con la quale abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa che fa parte della delibera 78 che la giunta ha approvato il 12 aprile scorso- dice il sindaco di Pescia Oreste Giurlani-. Arriva questo parcheggio tanto atteso in una zona cruciale della città. Avremo a costo zero un parcheggio da circa 150 posti e la ex- casermetta e nel resto dell’ex-stabilimento Del Magro verranno fatti interventi che recupereranno al meglio la zona e porteranno lavoro e attività di rilievo. Noi useremo la cifra che avevamo destinato per il parcheggio per una ulteriore riqualificazione dell’area delle Capanne, con grandi vantaggi per tutti”

L’ultima riflessione il sindaco Giurlani la riserva per il Piano Operativo “Questi sono i primi, importantissimi effetti che arrivano alla città dal nostro sforzo di approvare uno strumento urbanistico che mancava a Pescia da oltre 20 anni. Sono tante le opportunità che si stanno creando e questo porterà posti di lavoro e una città più moderna e adeguata alle nuove esigenze. Ci fa piacere chiudere questa esperienza amministrativa con alcune ottime notizie, ma i cittadini devono capire che non sono frutto di casualità, ma il risultato di un impegno continuo e quotidiano e anche di una qualità amministrativa che la maggioranza e la componente tecnica comunale hanno assicurato a Pescia in questi cinque anni”.