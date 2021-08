In estate, se nello stalletto non si teneva la scrofa da riproduzione, si programmava l’acquisto del “magrone”, il maiale da un quintale che poi si metteva all’ingrasso per giungere alla ” meta finale”, a gennaio.

Una volta, senza mangimi industriali, occorrevano ben 12-14 mesi per poter ottenere un bel maiale grasso di due quintali abbondanti : il maiale giusto per una famiglia media di allora. Il sacrificio del maiale: un rito molto antico e cruento della tradizione contadina. il maiale era un vero simbolo di abbondanza e fertilità tanto che la sua morte, accidentale o per malattia, era vista quale presagio di sventure…