Una volta la corsa alla notizia era prerogativa dei giornalisti, da noi, ora, sembra indirizzata altrove.

Pensare, ad esempio, che un sindaco non conosca o non si stia occupando di una questione importante per il territorio, è un’offesa all’intelligenza delle persone ed a quella del sindaco stesso. Ci sono situazioni delle quali ci si occupa anche sottotraccia, senza bisogno di spettacolarizzare, semplicemente perché è più efficace a trovare soluzioni.

Ad esempio, si parla a sproposito di Aso e Tso, su cui è opportuno mettere un punto fermo. L’accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) è una procedura legale, valida in tutta Italia, che consiste nel visitare un paziente con problemi psichici critici che non accetti di sottoporsi volontariamente ad una visita medica. Per ottenere l’A.S.O. è necessario un certificato medico, eseguito o dal medico di famiglia o dall’Ufficio di Igiene Mentale; inoltre per attivare l’A.S.O., sia nei casi urgenti (entro 2 giorni) sia in quelli non urgenti (al massimo 7 giorni) è necessaria una ordinanza del Sindaco, che viene emessa solamente dopo la consegna del certificato medico. Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata da due medici, di cui almeno uno appartenente alla ASL territoriale del comune stesso; può essere eseguito sia in ambito ospedaliero sia presso l’abitazione o altra sede. La procedura impone, infine, la convalida del provvedimento del sindaco da parte del giudice tutelare di competenza.