UNA VISITA IN NOTTURNA ALLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA

Venerdì 16 giugno arriva “Lucciolata in Riserva”

Altopascio, 15 giugno 2023 – Un nuovo appuntamento per vivere a pieno la Riserva Naturale del Lago di Sibolla: arriva “Lucciolata in Riserva”. Il centro visitatori aprirà le sue porte ai partecipanti per una visita guidata, venerdì 16 giugno, dalle 20.45. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Natura di Mezzo.

Un’occasione unica che permetterà di visitare la Riserva in notturna seguendo la luce delle lucciole e, grazie alla guida esperta della dottoressa entomologa Malayka Picchi, conoscere e scoprire da vicino questi affascinanti insetti coleotteri.

La visita tra le bellezze della Riserva durerà circa 2 ore. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: messaggio Whatsapp al numero 3386553603.