Una vettura si è capovolta – intervenuti i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Livorno per incidente stradale lungo la FI-PI-LI in direzione Firenze intorno alle 10.30, presso l’uscita interporto est.

Una vettura si è capovolta per cause imprecisate sulla sede stradale, all’interno del mezzo una persona di sesso maschile che è stata trasferita successivamente dai sanitari al pronto soccorso.