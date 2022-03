UNA VETTURA FINISCE CONTRO UN ALBERO – IL CONDUCENTE E DECEDUTO

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Petrazzi, stanno intervenendo sulla SS 409 a Certaldo, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Per cause da accertare una vettura è finita contro un albero e per il conducente, un uomo nato nel 1956, il personale sanitario del 118 intervenuto ha constatato

il decesso.