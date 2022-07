una vettura e’ uscita di strada sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di*Arezzo*, sono intervenuti nel comune di Lucignano sulla SP , per un incidente stradale dove un’autovettura è uscita fuori dalla sede stradale in prossimità di un ponte.

I Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per il recupero del conducente.