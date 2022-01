Una vettura è finita fuori strada terminando la sua corsa dopo circa 20 metri in una scarpata due feriti al san luca

I vigili del fuoco del comando di Lucca, supportati anche da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto sulla Via Lodovica, all’altezza delle ex cave Maddaleni.

Una vettura è finita fuori strada terminando la sua corsa dopo circa 20 metri in una scarpata, fermandosi poi vicino al greto del fiume.

Il personale VF, insieme al quello sanitario del 118, ha recuperato i 2 feriti, che sono stati poi trasportati al San Luca per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Lucca e personale della Provincia.