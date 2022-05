Una vettura è finita contro un albero e un ferito è stato preso in carico dai sanitari del 118.

vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti con due mezzi stamani intorno alle 6:15 sulla via per Camaiore, nei pressi del civico 2200, per un incidente stradale.

Sul posto anche i Carabinieri.