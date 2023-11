Una torta dall’aspetto e dal gusto un po’ vecchiotto, come quelle che un tempo uscivano dai forni delle nostre nonne.

Una ricetta facile e veloce da realizzare per avere sempre a portata di mano un dolce da offrire a colazione e a merenda.

Ingredienti per uno stampo di 20-22 cm di diametro

• 80 g di farina 00

• 80 g di fecola

• ½ bustina di lievito per dolci

• 130 g di zucchero di canna

• 75 ml di olio

• 2 uova

• la scorza grattugiata di un limone

• marmellata di fichi

• gherigli di noce spezzettati

• zucchero a velo

Procedimento

Con le fruste elettriche sbattere le uova e, continuando a sbattere, unire lo zucchero, l’olio, le farine setacciate con il lievito e la scorza del limone.

Versare il composto in una teglia rivestita di carta forno, livellarlo con una spatola, coprirlo con marmellata di fichi e gherigli di noce spezzettati e cuocere in forno statico già caldo a 180 gradi per 30 minuti.

Sfornare la torta e, una volta fredda, spolverarla di zucchero a velo