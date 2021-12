Una targa del comune di Pescia ad Alessia Biagini

Una targa del comune di Pescia ad Alessia Biagini

La schermitrice paralimpica celebrata per la sua vittoria in Coppa del Mondo

L’atleta paralimpica Alessia Biagini è stata ricevuta in comune a Pescia per celebrare una vittoria prestigiosissima in Coppa del Mondo, avvenuta qualche giorno fa a Pisa . A fare gli onori di casa e a donare alla schermitrice pesciatina una targa ricordo l’assessore allo sport Fabio Bellandi che ha elogiato il percorso sportivo e umano di Alessia, che ha molto apprezzato il gesto dell’amministrazione comunale.

Alessia Biagini era accompagnata dal padre e da Gianluca Ghera, anche lui di Pescia e delegato provinciale del Cip, il comitato italiano paralimpico. La consegna della targa è stata l’occasione per fare il punto della situazione per l’accessibilità agli impianti sportivi del territorio e sia Ghera che la Biagini hanno giudicato positivamente le iniziative fatte in tal senso e quello che sono in procinto di essere realizzate da parte dell’ente municipale.

In barba alla scaramanzia Bellandi, Biagini e Ghera si sono dati appuntamento alla prossima gara di Coppa del Mondo in programma a marzo.