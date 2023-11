Una targa a Fratel Arturo Paoli in via Santa Lucia,

dove il Giusto fra le nazioni è nato nel 1912

Lo ha stablito la giunta Pardini, dopo il parere della commissione toponomastica. Intitolata anche una piazzetta ai Donatori Morianesi e nuovo nome per un tratto della via di Poggio. A Guido Pellegrini sarà intitolato il laboratorio teatrale di San Filippo.

Una targa commemorativa di Fratel Arturo Paoli sarà apposta in via Santa Lucia, nei pressi del civico 5, dove è nato il venerato monaco Giusto fra le nazioni (1912-2015).

Lo ha deciso la giunta Pardini nella sedutadel 26 ottobre, dopo il parere della commissione toponomastica, dando in questo modo seguito a una richiesta che risale alla fine dello scorso anno, proveniente dalle associazioni Centro Zerka T. Moreno e Aeliante, insieme ad altre persone amiche di Fratel Arturo Paoli.

A Fratel Paoli è già stato intitolato l’istituto comprensivo “Lucca 6”. Anche in questa occasione, l’atto di intitolazione sarà ora trasmesso alla Prefettura per acquisire il nulla osta previsto dalla normativa.

“Siamo onorati di dare seguito a questa richiesta portata avanti da tempo dall’associazione “Amici di Fratel Arturo Paoli” – spiega l’assessore ai servizi demografici Moreno Bruni – . La commissione toponomastica, che la nostra amministrazione ha fortemente voluto, ha ormai avviato a pieno ritmo la propria attività, restituendo già significativi risultati, nell’ottica di arricchire i luoghi pubblici di una memoria condivisa che valorizzi il ricordo, anche e soprattutto di persone significative per la nostra comunità. Ebbene, Paoli è proprio una di queste grandi persone che il nostro territorio ha saputo esprimere, un monaco, uno scrittore, un testimone e Giusto fra le Nazioni, un uomo profondamente buono che ho peraltro avuto la fortuna di conoscere e apprezzare”.

Nella stessa seduta la giunta comunale ha anche stabilito di intitolare una piazzetta a San Lorenzo di Moriano, all’incrocio fra via di Mammoli e via di Moriano, ai Donatori Morianesi. Inoltre è stata nominata via Vecchia di Poggio per Nozzano un tratto di quella che era prima via di Poggio, e che dopo l’apertura della via Poggio d’Oltreserchio era rimasta priva di nome.

Infine la giunta ha deciso di intitolare a Guido Pellegrini, storico capo del settore tecnico del teatro del Giglio recentemente scomparso, il laboratorio teatrale che verrà realizzato a San Filippo. Pellegrini ha iniziato da giovanissimo il suo percorso teatrale ricoprendo il ruolo di responsabile di palcoscenico per il “Maurizio Costanzo Show” al teatro Parioli. Per anni ha lavorato per Marcello Mastroianni e in teatri internazionali quali Amburgo, Blois, Dijon, Roanne, Valence, Bourge en Bresse, Meyrin, Pau, Cherbourg, Vire, Strasbourg, Barcellona, Londra, Belfast, festival di Spoleto, Madrid, Lille, Mosca, Messico (Festival International Cervantino), Tolosa, Coimbra, Lisbona e molti altri. Dal 1996 ha prestato la sua attività presso il Teatro del Giglio come responsabile di palcoscenico, ricoprendo il ruolo di direttore di scena in moltissime opere che hanno calcato i palcoscenici dei principali teatri nazionali e internazionali.