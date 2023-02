‘Una storia fantastica’ di Jacopo Allegrucci vince il Carnevale di Viareggio 2023

VIAREGGIO – Il carro allegorico ‘Una storia fantastica’ di Iacopo Allegrucci ha vinto l’edizione 2023 del Carnevale di Viareggio. L’opera che celebra l’immaginazione che diventa realtà e niente è come sembra ha prevalso sull’evoluzione della specie dei fratelli Cinquini e Silvia Cirri, secondo in classifica. Terzo posto per il carro di Lebigre e roger “Ridi Pagliaccio”.

Il verdetto è arrivato al termine dell’ultimo corso mascherato sui viali a mare, in notturna, trasmesso in diretta su Noitv e caratterizzato da una grande partecipazione di pubblico nonostate la pioggia. Il maltempo, previsto da giorni, non ha però creato difficoltà alla sfilata. Il carosello di maschere è scivolato via senza problemi. I giochi di luce hanno illuminato le costruzioni di cartapesta dando alle opere un aspetto ancora più accattivante. Il viale a mare si è andato gradualmente riempiendo, lasciando ottime entrate nelle casse di Burlamacco che ha celebrato la 150esima edizione con un successo degno della sua storia.

Tornando ai verdetti, tra i carri di seconda categoria ha vinto ‘Occhio al malocchio’, non è vero ma ci credo’ di Carlo e Lorenzo Lombardi. Tra le maschere isolate il primo premio è andato a’Il padrone della paura’ di Michelangelo Francesconi. Tra le mascherate di gruppo ha vinto ‘L’umanità ha perso il filo’ di Matteo Raciti.

La serata si è conclusa con l’attesissimo spettacolo pirotecnico e con l’appuntamento al Carnevale 2024.

