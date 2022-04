Una squadra della sede centrale di Pistoia è intervenuta ieri pomeriggio in località San Baronto per l’incendio di un’autovettura alimentata a GPL

Una squadra della sede centrale di Pistoia è intervenuta ieri pomeriggio in località San Baronto per l’incendio di un’autovettura alimentata a GPL. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito, ma data la natura del combustibile è stato necessario utilizzare liquido schiumogeno per inertizzare la zona dove era fuoriuscito il GPL e separarlo dal contatto con l’aria onde evitare inneschi successivi.