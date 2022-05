una signora  di 31 anni trasportata a Cisanello con il Pegaso

Viareggio – Una donna di 31 anni è stata trasportata con l’elisoccorso pegaso all’ospedale di Cisanello a causa di un grave trauma cranico riportato nella caduta da una finestra del secondo piano dell’appartamento in cui abita al quartiere ex campo d’aviazione

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti con un’ ambulanza della misericordia di Torre del Lago. Le sue condizioni sono subito apparse gravi ed è stato dunque necessario l’intervento dell’eliambulanza che è atterrato nell’area del cotone per trasferire la ferite all’ospedale Pisano. Per chiarire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita.