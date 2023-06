Una settimana molto intensa per il settore giovanile del Basketball Club Lucca

: il gruppo under 14 silver chiude la seconda fase del campionato ed accede alle final-eight. Appuntamento da non perdere con l’Open Day al Palazzetto



E final eight siano. L’under 14 silver del Basketball Club Lucca, guidata da coach Massimo Chiarello, batte A.S. Dil. Basket Pomarance (59-51), nell’ultima sfida della seconda fase, dopo una partita molto equilibrata e difficile, soprattutto dal punto di vista fisico. Partiti bene i lucchesi, con subito la testa avanti, poi sempre sotto fino alla fine del terzo periodo (chiuso a -9). Bravi però i biancorossi a non mollare mai, anche nei momenti più delicati del match.

Si è conclusa nel migliore dei modi la tre giorni (2, 3 e 4 giugno) dedicata al XXII Torneo Città di Lucca Memorial Danilo Corsi riservato alla categoria under 13. Al termine delle partite il Don Bosco Livorno è riuscito a spuntarla su tutti, aggiudicandosi il torneo; al secondo posto si è piazzata l’Endas Pistoia, terzo il Bcl.

Al Palazzetto di San Concordio è di scena invece il campionato Fip riservato al tre contro tre (3X3): il Bcl ha organizzato due appuntamenti per i raggruppamenti delle under 16 e under 18. Il primo appuntamento si è tenuto il 6 giugno, mentre il secondo è fissato per il 22.

E non finisce qui, perché la macchina organizzativa del Basketball Club Lucca non si regala un solo momento di pausa: giovedì 15 giugno si terrà l’Open Day al Palazzetto dello Sport, con porte dei palazzetti spalancate per far avvicinare i bambini – dai 5 ai 10 anni – al minibasket.