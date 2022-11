Una settimana dura e intensa per le squadre giovanili del Basketball Club Lucca impegnate nei rispettivi campionati.

Una settimana dura e intensa per le squadre giovanili del Basketball Club Lucca impegnate nei rispettivi campionati.

Dopo quattro vittorie, si ferma la corsa della ‘Top Speed’ di coach Francesco Nalin. La prima gara di ritorno del girone D del campionato under 19 gold, al Palatagliate, è fatale per i biancorossi i quali, dopo un inizio promettente, sono stati superati da Prato Basket giovane (55-69).

Non sorride nemmeno l’under 19 silver di coach Alessandro Ricci che cade in casa, al palazzetto di San Concordio, contro la Cestistica Audace Pescia (46-69) dopo una gara ispirata degli avversari. Idem l’under 19 silver (targata Libertas) di coach Lorenzo Losco che resiste due quarti contro l’Audax Carrara, ma poi si arrende nel secondo tempo 49-73 alla palestra Matteotti di Sant’Anna.

La ‘Cavalletti e Bonturi’ di coach Massimo Chiarello sfiora l’impresa al prestigioso PalaSclavo (il ‘Palaestra’) di Siena. Nella prima partita del girone di ritorno, l’under 17 eccellenza della Mens Sana Academy la spunta al fotofinish, 71-67, contro un’agguerrita e mai doma Bcl. Ottima prova anche per i ragazzi allenati da coach Filippo Tardelli che, nel campionato under 17 silver, collezionano un’altra convincente vittoria, stavolta ai danni del Cefa S.C. Al palazzetto di San Concordio finisce 64-30 per i padroni di casa dopo una gara praticamente a senso unico.

Sconfitta a testa alta per l’under 15 silver di coach Damiano Sodini che chiude la sfida al palazzetto di San Concordio con il punteggio di 42-56 contro l’ostica Clas Renault Pall. Don Bosco. L’under 13 silver espugna invece, con le unghie e con i denti, il parquet del palazzetto dello sport di via degli oliveti. Contro i padroni di casa dell’A.S. Dil. Pall. Massa finisce: 46-54.

Altro successo, infine, tra i giovani atleti del Lucca Academy Basket. Gli aquilotti 2013 vincono tutti e sei i tempini, contro l’NBA Altopascio, con il risultato finale 18-6.