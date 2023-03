Una settimana col segno ‘più’ per le giovanili del Basketball Club Lucca.

Una settimana col segno ‘più’ per le giovanili del Basketball Club Lucca. Il vivaio biancorosso continua a regalare soddisfazioni alla società: sei vittorie su sette e passi in avanti nella crescita dei giovanissimi atleti



Continua la cavalcata della ‘Top Speed’ nel campionato under 19 gold. I ragazzi di coach Francesco Nalin si impongono 56-50 contro Legnaia Firenze. Buona la seconda anche per l’under 19 silver, guidata da coach Alessandro Ricci, che fa due su due nella seconda fase di Coppa Toscana, battendo in trasferta – alla palestra Kassel – Firenze 2 Basket con il punteggio di 46-61.

Finisce con una convincente vittoria in casa pure la terza sfida di Coppa Toscana nella seconda fase del campionato under 19 silver. La Libertas Lucca, guidata da coach Lorenzo Losco, si impone 56-46 alla palestra ‘G. Matteotti’ di Sant’Anna contro gli avversari del Dream Basket Pisa. Vittoria autorevole anche per l’under 17 silver nella seconda fase di Coppa Toscana. I ragazzi di coach Filippo Tardelli difendono le mura amiche di San Concordio imponendosi 70-47 contro Chimet Scuola Basket B Arezzo.

Non c’è storia poi al palazzetto di San Concordio. Gli under 15 silver, guidati sulla panchina da coach Damiano Sodini, vincono con agilità (98-16) la sfida casalinga contro Invictus Basket Livorno A.S.D. Altra bellissima vittoria – la terza in una settimana – pure per il gruppo esordienti. Dopo le affermazioni contro Pescia e Dynamo Pistoia, i giovanissimi di coach Pablo Meoni superano anche Endas Pistoia, 14-10, nella sfida casalinga mattutina al palazzetto di San Concordio.

Sconfitti invece gli under 13 silver, con il punteggio di 25-109, contro l’Endas Pistoia Milwaukee Bucks,. Una sfida ardua, ma comunque propedeutica al percorso di crescita che sta intraprendendo il gruppo – targato in questa stagione Minnesota Timberwolves – sotto la guida di coach Pablo Meoni.