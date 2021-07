Una serata nel verde per un confronto coi più giovani sull’opportunità di vaccinarsi:

Una serata nel verde per un confronto coi più giovani sull’opportunità di vaccinarsi: appuntamento nel giardino di Palazzo Orsetti per le ragazze e i ragazzi lucchesi, all’interno del progetto “La notte è giovane con noi”

Una serata in giardino, dedicata ai più giovani e alle loro famiglie, per un confronto sincero e approfondito sull’opportunità di ricevere il vaccino per il Covid-19.

Si chiama “VACCINAR/SI’ – effetti desiderabili – scrivo, parlo, chiedo”, il laboratorio che si svolgerà giovedì prossimo (5 agosto) nel giardino di Palazzo Orsetti in via del Loreto in Centro storico, dalle ore 19,00 alle ore 20:30, organizzato e condotto dall’Unità Operativa Semplice “Educazione e promozione della salute Area Nord” dell’ASL Toscana nord ovest, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Lucca.

L’iniziativa è inserita nel progetto “La notte è giovane con noi”, voluto da Comune e ASL, assieme all’associazione Onda espressiva: un piano di prossimità e sicurezza, dedicato alle ragazze e ai ragazzi lucchesi, e che per tutto il mese di agosto prevede – in orario serale e notturno – sportelli con incontri, appuntamenti tematici, spazi di ascolto e orientamento, proprio nei luoghi vicino alla movida.

A presentare l’appuntamento è la responsabile dell’Educazione e promozione alla salute Valeria Massei, assieme ai consiglieri comunali delegati alla salute e alle politiche giovanili, Cristina Petretti e Daniele Bianucci.

“L’idea del nostro laboratorio sulla vaccinazione anti Covid19 o meglio sulla esitazione vaccinale nasce dalla nostra convinzione che la strategia della cosiddetta “spinta gentile” possa essere un ottimo modo per contrastare tale fenomeno – spiega Valeria Massei – L’organizzazione mondiale della sanità ci ricorda che l’esitazione vaccinale rappresenta “un ritardo o un rifiuto delle vaccinazioni nonostante la loro disponibilità”, ed è una delle dieci minacce alla salute globale, accanto a HIV, Dengue e patogeni capaci di causare pandemie. E’ per questo che vogliamo affrontare in “maniera gentile” i dubbi, le paure ed anche il rifiuto delle persone a vaccinarsi, offrendo ai ragazzi e ai cittadini in generale un luogo neutro e non giudicante dove conversare, confrontarsi e dove ricevere le risposte alle domande che vorranno fare. Speriamo di contribuire ad aumentare la consapevolezza e la responsabilità verso se stessi e la Comunità e favorire, per quanto possibile, attraverso il dialogo e non attraverso lo scontro, un differente e migliore rapporto dialogico tra persone con diverse idee e convinzioni sulla vaccinazione anti Covid19”.

“Anche i nostri giovani stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia, con una socialità che ormai da un anno e mezzo è praticamente azzerata – sottolineano Cristina Petretti e Daniele Bianucci – Per questo, abbiamo ritenuto importante e urgente avviare una serie di iniziative di prossimità, dedicate proprio alle ragazze e ai ragazzi lucchesi: per contribuire attivamente ad una ripartenza che, è il nostro auspicio, sarà per loro consapevole e improntata alla sicurezza”.

Oltre agli operatori dell’Educazione e promozione alla salute, al confronto sarà presente anche un medico vaccinatore dell’Unità Funzionale “Igiene pubblica e nutrizione” della Piana di Lucca. L’incontro è gratuito, ma è necessario segnalare la presenza alla mail politichegiovanili@comune. lucca.it Alla stessa mail è possibile anche inviare domande sulle vaccinazioni da sottoporre all’esperto; le risposte saranno restituite, in forma anonima, nel corso del workshop.