UNA SERATA IN VERSILIA PER LE PERSONE SOLE…… PER FARE CONOSCENZA E POI…….. SI VEDRA’

Vi aspettiamo sabato 21 agosto Al Bagno Balena in via Gustavo Modena n.25 Viareggio ore 20.15 20.30, per una belllissima serata insieme. La location è veramente bellissima, avremo una terrazza vista mare privata per noi. La serata sarà a tema” WHITE PARTHY” quindi sarà gradito qualcosa indossato di colore bianco. Vi aspettiamo per goderci assieme questa bella serata accompagnata da musica selezionata da un bravissimo DJ. lo scopo sarà di fare nuove amicizie,nuove opportunità,uscire dai soliti ambienti e conoscere tra tutti una persona interessante. Menù:

Antipasti:insalata di mare caldo

Primi:pennette con sugo trabaccolara alla viareggina

Secondo:branzino gratinato con verdure miste.

Dessert:sorbetto al 🍋

Acqua, 1 bottiglia di vino ogni 4 persone,prezzo per la serata 35 euro.Per prenotazioni mi raccomando entro il 17 agosto per prenotare signora alba al n.3885846676 NIENTE GREEN PASS SIANO ALL’APERTO