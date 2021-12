UNA RIPARTENZA…DA FILM: IL CEFA BATTE ZAVRANO

Quella del 17 dicembre 2021 sarà una data storica per gli Amatori Cefa Basket di Castelnuovo. Infatti, dopo 659 giorni dallo stop causa Covid, è ripreso il campionato Uisp e per il nuovo gruppo gialloblù è arrivata una vittoria cardiopalma contro Zavrano Pisa, squadra sulla carta di spessore superiore.

Il successo è arrivato per 43 a 37 dopo un tempo supplementare agguantato a pochi secondi dalla fine quando, con Zavrano avanti di tre punti, Andrea Biagioni, fuoriclasse dei garfagnini, ha realizzato tre tiri liberi consecutivi portando la squadra all’overtime. Nei cinque minuti aggiuntivi non c’è stata storia, il Cefa ha colto l’inerzia del match fino a poter festeggiare davanti al pubblico accorso al Palazzetto dello Sport di Castelnuovo.

Dopo la difficile ricostruzione, una soddisfazione immensa per tutto il gruppo. Contro Zavrano ci sono stati ben tre esordi assoluti, tra cui spicca quello di un decisivo Matteo Ferrando, due ritorni dopo diverso tempo che si sono sommati ad un gruppo con poca esperienza eccetto la presenza di quattro veterani che hanno fatto la storia della squadra. Gli uomini allenati da Michele Rocchiccioli, coadiuvato per l’occasione da Massimo Suffredini, hanno avuto le mani “fredde” come dimostra il punteggio, ma sono riusciti a tenere gli avversari alla portata grazie ad una buona prova difensiva. Adesso, la sosta natalizia poi il 14 gennaio il secondo impegno contro Pisa Alive in trasferta. Questo il tabellino del match: Mannini 3, Dini, Biagioni A 18, Bonini 6, Carli, Biagioni D, Angelini, De Lucia, Micchi 10, Tamagnini, Ferrando 6, Giannotti.