Comunico a tutti i neo ambientalisti, biologi e botanici, che prima erano esperti di sculture, prima ancora agronomi e forestali e ancora prima ingegneri, e prima prima contabili ed esperti in bilanci del comune, comunico a tutti loro (che in questi anni si sono cimentati in tutte le professioni solo per andare contro alla mia amministrazione), dicevo, comunico loro che a partire dal 4 settembre, data successiva al Jova beach party al Muraglione, potranno attrezzarsi per diventare architetti, ed esperti di calcio, perchè presenteremo pubblicamente il progetto del nuovo stadio dei Pini.

Organizzatevi, avete un mesetto per documentarvi e diventare i migliori de mondo.

Aspetto ansioso.

GIORGIO DEL GHINGARO SINDACO DI VIAREGGIO