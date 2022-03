UNA RICETTA DA GOLOSI – Rotolo al cacao con mascarpone panna e gocce di cioccolato

Ricetta di Alessandra Pistocco

Ingredienti per la pasta biscotto al cacao

4 Uova (medie, a temperatura ambiente)

40g Farina 00

80g Zucchero

15g Miele

1 Baccello di vaniglia (semi)

30g Cacao amaro in polvere

Per spolverizzare la superficie:

Zucchero a velo q.b.

Per la crema:

250g mascarpone

200ml panna zuccherata

Gocce di cioccolato q.b.

Procedimento

Per la pasta biscotto al cacao:

Inserire tutti gli igredienti nel boccale 40 sec vel 5/6

Foderate una leccarda con un foglio di carta da forno della misura di 38×30 cm; versate l’impasto al cacao che avete ottenuto, stendendolo in maniera uniforme e livellandolo delicatamente con una spatola. Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per 8-10 minuti (o a 180° per 6-8 minuti se in forno ventilato): la cottura della pasta biscotto deve essere breve perché deve rimanere piuttosto morbida.

Trascorso il tempo di cottura sfornate la pasta biscotto e trasferitela ancora calda sul piano di lavoro: spolverizzate la superficie con lo zucchero a velo e ricopritela con la pellicola trasparente a contatto facendola raffreddare completamente: in questo modo rimarrà morbida ed elastica e non si creperà arrotolandola.

Farcire a piacere (Io ho farcito con mascarpone, panna montata e gocce di cioccolato).