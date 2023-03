Una rampa per il condominio Erp di via Ficalucci

Una piccola rampa per raggiungere, facilmente e senza bisogno di aiuto, la propria abitazione: con l’intervento congiunto dell’assessorato a sociale e lavori pubblici, attivati dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti, è stata raccolta e soddisfatta la richiesta di un residente nel condominio Erp di via Ficalucci che, costretto sulla sedia a rotelle, “non poteva uscire o rientrare in autonomia dalla propria abitazione – spiega l’assessore al sociale, Tatiana Gliori – neppure per recarsi in ospedale a svolgere le terapie prescritte, quando era il personale sanitario a dargli una mano”.

Dopo un primo contatto con l’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica, vista anche la semplicità e l’urgenza dell’intervento, è stato direttamente il Comune a farsene carico attraverso il proprio ufficio tecnico.

Un elemento, quello dell’accessibilità, che ha visto l’ente di piazza Matteotti da sempre molto attento e sensibile: dalla mappatura delle barriere architettoniche presenti in centro storico e negli stabilimenti balneari di Marina, in collaborazione con l’assessorato all’associazionismo, al recente acquisto di 12 rampe e altrettanti campanelli wifi, per facilitare l’ingresso alle attività commerciali del centro fino ai numerosi interventi per rendere parchi giochi e spazi pubblici fruibili a tutti.