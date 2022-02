una ragazza in bicicletta è rimasta incastrata sotto una micro car.

I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale avvenuto sul Corso Gramsci di fronte al Teatro Manzoni, dove una ragazza in bicicletta è rimasta incastrata sotto una micro car.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto la ragazza da sotto l’autovettura, affidandola poi alle cure dei sanitari del 118.

Per la dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.