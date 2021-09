Una poesia per ringraziare il personale dopo le cure ricevute nella struttura di Riabilitazione di Barga

Barga, 8 settembre 2021 – “A te che hai scelto di fare questo mestiere / e ci metti tutta la tua passione / perché hai fatto della tua vita una grande missione / a te io voglio dedicare / le mie parole / per non dimenticare / ma per ringraziare / in questa mia battaglia contro il male / non sono stato solo”.

Sono alcuni versi tratti da una poesia che un paziente ha inviato alla struttura di Recupero e rieducazione funzionale di Barga.

Valter Bertolacci è stato ricoverato per alcune settimane nel reparto diretto da Ivano Maci, dove il personale si è occupato della sua riabilitazione dopo la malattia, ed è stato dimesso intorno alla metà del mese di agosto.

Nei giorni successivi alla sua permanenza al “San Francesco” il signor Bertolacci ha inviato questa poesia e ha fatto recapitare una serie di pensieri personali per ognuno degli operatori in servizio nella struttura: infermieri, i medici, operatrici socio sanitarie (OSS) e fisioterapisti. Non solo: ha anche fatto avere un dono (un diffusore di oli essenziali per aromaterapia) da destinare alla palestra.

La poesia inviata al personale si chiude così:

“Grazie a voi sono rinato / in ogni parte di questo mio corpo provato / adesso proseguirò il mio cammino e voglio arrivare / dritto alla meta / per una vita quieta / magari fatta di piccole gioie quotidiane / e di abitudini sane / nel mio cuore sono sicuro che sempre vi ricorderò / non credo con nostalgia / ma come parte della famiglia mia”.

“Ho ringraziato personalmente il signor Bertolacci – evidenzia il direttore della struttura Ivano Maci – per questa sua toccante testimonianza di gratitudine, che ha colpito e commosso tutti i nostri operatori. Ribadisco anche pubblicamente la generosità del gesto e la profondità della poesia, che descrive anche molto bene l’esperienza di questa persona in ospedale”.

In allegato le foto di alcuni operatori della struttura di Recupero e rieducazione funzionale di Barga e del dottor Ivano Maci

