Una piccola riflessione…SULL’OPPOSIZIONE E IL SUO RUOLO.

Inoltre l’opposizione svolge alcune funzioni fondamentali: il controllo sull’operato della maggioranza; l’influenza sulle decisioni attraverso il canale delle proposte con lo scopo di migliorare, la critica anche costruttiva sull’indirizzo politico di chi governa, la proposizione di un diverso indirizzo politico con il fine di migliorare la situazione della comunità e segnalare problemi accompagnati da soluzioni.

Avrete notato come per alcuni la presenza dell’opposizione sia “scomoda”…questo perché l’oppositore risponde a chi lo ha eletto e chi lo ha eletto vuole che continui a controllare, che continui a proporre, che continui ad informare all’esterno di ciò che avviene all’interno dell’istituzione: senza questa preziosa attività di “pungolo” c’è regressione per la comunità.

Siccome chi ci ha eletto sono i cittadini attraverso la forma più democratica che possa esserci e cioè con il DIRITTO al VOTO e non con le nomine…noi continueremo a segnalare, a proporre e ad ascoltare.