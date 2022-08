UNA PIANTA CADE SUL TRAM A FIRENZE

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti nel comune di Firenze in Viale degli Olmi presso la fermata “Cascine” della Linea 1 Tramvia, per rimuovere una pianta ad alto fusto che a causa dell’ondata di maltempo è caduta sul convoglio. I Vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza la pianta con l’ausilio dell’autogru giunta dal distaccamento di FI-OVEST, hanno effettuato alcuni tagli e alzato il fusto consentendo alla tram di ripartire. Sono in corso le operazioni di verifica dal gestore dell’impianto GEST.