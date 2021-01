Queste immagini sono relative all’intervento di ieri in località Pradaccio. La persona travolta dalla slavina è stata fortunata in quanto è rimasta sommersa completamente ma con la mano e il bastoncino visibile. Ne è uscita indenne nonostante un rotolamento a valle di circa 40 metri.

Lo spessore di neve staccatosi è stato di circa 50cm, coeso ma inconsistente.

Sul posto la neve è molto pesante, non ha mai smesso di nevicare per tutta la notte e in poche ore si è depositata una coltre molto spessa.